Alphabet recaudará 80 mil millones de dólares para infraestructura de inteligencia artificial

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el lunes su intención de recaudar 80 mil millones de dólares para financiar la construcción de infraestructura de inteligencia artificial (IA) a gran escala. La compañía ofrecerá acciones a la venta y destinará los ingresos a fines corporativos generales, incluidos gastos de capital para ampliar la infraestructura de IA y la capacidad de computación global. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Como parte del plan, se venderán acciones por valor de 10 mil millones de dólares a Berkshire Hathaway, la gran empresa de cartera global fundada por Warren Buffett. En su declaración, Alphabet señaló que la demanda de soluciones y servicios de IA por parte de empresas y consumidores está superando los niveles de oferta actuales de la compañía.

Al aumentar las inversiones, la empresa pretende ampliar su infraestructura fundamental para respaldar futuras oportunidades de crecimiento. Según los representantes de la empresa, la venta de acciones permitirá una financiación equilibrada de las inversiones manteniendo un balance sólido.

Al igual que otros gigantes tecnológicos, Google ha anunciado este año inversiones masivas en potencia de cálculo para respaldar nuevos servicios de IA. En la conferencia Google I/O celebrada el mes pasado, el director ejecutivo Sundar Pichai afirmó que la empresa espera gastar entre 180 y 190 mil millones de dólares en gastos de capital para finales de año.

En general, se estima que Google y otras grandes empresas tecnológicas gastarán un total de hasta 700 mil millones de dólares en gastos de capital de IA este año. Se espera que esta carrera en el sector inicie una nueva fase en el mercado tecnológico global.