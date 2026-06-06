Samsung Galaxy S27 Pro: Cámara más interesante y pantalla más compacta que el modelo Ultra

Han surgido nuevos detalles sobre el próximo smartphone Galaxy S27 Pro de Samsung. Según los informes, el dispositivo estará equipado con una batería de 5000 mAh y una pantalla de 6,5 pulgadas. Esto lo hace significativamente más compacto que el modelo Galaxy S27 Ultra. Gracias al menor consumo de energía durante el uso diario debido a la pantalla más pequeña, la versión Pro podría igualar o incluso superar a la Ultra en términos de autonomía. Ixbt.com informa .

Se espera que ambos smartphones cuenten con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Esto significa que los dispositivos tendrán niveles similares de rendimiento y eficiencia energética. Samsung se está centrando no solo en la potencia, sino también en la armonía entre el software y el hardware en la nueva generación.

El Galaxy S27 Pro podría tener una ventaja inesperada en cuanto a la cámara. Los rumores sugieren que recibirá los mismos sensores principal y ultra gran angular que el modelo Ultra, pero además estará equipado con un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 3,5x. Para comparar, se dice que el modelo Ultra abandonará el teleobjetivo 3x de 10 megapíxeles, confiando en su lugar en la tecnología de recorte de la cámara principal de 200 megapíxeles.

Por lo tanto, el Samsung Galaxy S27 Pro podría convertirse en una opción más práctica e interesante para la mayoría de los usuarios en comparación con el modelo Ultra. Aunque el Ultra sigue siendo el buque insignia más potente de la serie, se espera que la versión Pro ocupe un nicho distinto en el mercado gracias a su compacidad y su teleobjetivo mejorado.