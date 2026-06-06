Sriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa Blanca

El exgerente de tecnología e inversor de capital riesgo Sriram Krishnan dejará la administración de Donald Trump a finales de junio. En una publicación en la plataforma X, Krishnan enfatizó que servir al pueblo estadounidense fue un gran honor para él y que, bajo la guía del presidente, EE. UU. logró el liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial (IA). Esto fue informado por Techcrunch.com informe .

Krishnan, quien se desempeñó como Asesor Principal de Políticas de Inteligencia Artificial en la Casa Blanca, fue uno de los muchos representantes del sector tecnológico que se unieron a la segunda administración Trump. Durante su carrera, dirigió equipos de producto en gigantes como Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook y Snap, y también trabajó como socio en la firma Andreessen Horowitz.

Krishnan destacó el Plan de Acción de IA (AI Action Plan) como uno de sus logros clave. Este plan se distingue por priorizar la construcción de centros de datos sobre la seguridad y la regulación. Además, durante su mandato, Trump firmó varias órdenes ejecutivas importantes sobre inteligencia artificial.

El asesor también mencionó en su publicación su estrecha colaboración con el excoordinador de IA y criptomonedas, David Sacks. Sacks es actualmente copresidente del Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos del Presidente. Según Krishnan, los esfuerzos de Sacks para asegurar la victoria de EE. UU. en el sector de la IA son de importancia decisiva.

Al hablar sobre sus planes futuros, Krishnan anunció el establecimiento de nuevas instituciones para abordar los grandes desafíos que enfrentan Estados Unidos y sus aliados. Según The Washington Post, planea continuar influyendo en la política de IA de Trump mediante la formación de una organización externa.