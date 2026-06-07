SpaceX aterriza con éxito el cohete Falcon 9 a pesar de una avería

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SpaceX aterriza con éxito el cohete Falcon 9 a pesar de una avería

El 4 de junio, el cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó con éxito 29 satélites a la órbita terrestre baja como parte de la misión Starlink Group 10-43. El lanzamiento tuvo lugar desde el complejo de lanzamiento SLC-40 en Cabo Cañaveral, Florida. Según Ixbt.com informa .

Sin embargo, los especialistas de SpaceX se encontraron con dificultades inesperadas durante la recuperación de la primera etapa, número de serie B1090. Aproximadamente 13 segundos antes de aterrizar en la plataforma flotante A Shortfall of Gravitas, una de las cuatro aletas de rejilla diseñadas para el control del descenso se bloqueó.

A pesar de la avería técnica, el sistema de control automatizado del cohete logró resolver el problema. Para mantener la estabilidad, se utilizaron las tres aletas restantes y el vector de empuje del motor Merlin. Como resultado, la etapa del cohete aterrizó con éxito en la plataforma marina.

Después de regresar al puerto de Canaveral, los especialistas notaron una anomalía: las aletas de rejilla no estaban plegadas y permanecían en posición abierta. Normalmente, se pliegan antes del transporte, por lo que esta decisión podría estar relacionada con una inspección e investigación adicionales de las causas de la avería.

Para referencia, este vuelo fue el 12º para la primera etapa con número de serie B1090. Los ingenieros de SpaceX están analizando el sistema para evitar que tales incidentes se repitan en futuras misiones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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