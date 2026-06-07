Los astrónomos observan por primera vez la rotación del disco protoplanetario alrededor de AB Aurigae

Los astrónomos han logrado observar directamente la rotación del disco protoplanetario alrededor de la joven estrella AB Aurigae por primera vez. Este trabajo, realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia y la Universidad de Burdeos, utilizó el instrumento infrarrojo de alto contraste SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) instalado en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile. Ixbt.com informa .

Los discos protoplanetarios son nubes giratorias de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes, donde se forman los planetas. El disco alrededor de AB Aurigae ha sido considerado durante mucho tiempo el «laboratorio» más importante para estudiar tales procesos. Nuevas observaciones confirmaron que la rotación general del disco cumple con las leyes gravitacionales, pero se descubrió que el movimiento de la materia en ciertas regiones difiere de lo esperado. Tales anomalías se asocian con la influencia de objetos masivos en proceso de formación: los protoplanetas.

El instrumento SPHERE permitió observar el movimiento de la estructura del disco registrando la radiación infrarroja de las partículas de polvo. Estos datos complementan los resultados obtenidos anteriormente por el telescopio espacial Hubble y los radiotelescopios terrestres de ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). AB Aurigae es una joven estrella variable de aproximadamente 4-5 millones de años, que se encuentra actualmente en las primeras etapas de la formación de un sistema planetario.

Observaciones anteriores indicaron la presencia de al menos un gigante gaseoso en formación en el disco: el objeto AB Aurigae b. Se encuentra a una distancia de 93 unidades astronómicas de la estrella y podría tener una masa nueve veces mayor que la de Júpiter. El telescopio Hubble monitoreó su movimiento a lo largo de la órbita durante años, confirmando que el objeto es un planeta. Además, se han identificado regiones densas adicionales y estructuras espirales en el disco donde podrían formarse otros planetas.

Según los investigadores, los análisis de SPHERE también revelaron zonas de acreción donde la materia se acumula activamente. Las sombras en la superficie del disco y los movimientos no uniformes indican la presencia de objetos ocultos o nubes de polvo densas. Este descubrimiento demuestra que la dinámica de la formación de sistemas planetarios es más compleja de lo que sugieren los modelos clásicos.