Nueva era en el cielo de Asia Central: un aerotaxi no tripulado probado por primera vez en Astaná

Un acontecimiento importante para la historia de la aviación regional tuvo lugar en la capital de Kazajistán, Astaná: se llevó a cabo con éxito el primer vuelo de demostración del aerotaxi eléctrico AutoFlight Prosperity. Esta prueba tecnológica se considera un paso crucial hacia la digitalización del sistema de transporte y el desarrollo de la aviación urbana. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo se organizó en el territorio del hipódromo «Kazanat» en Astaná. Este evento se llevó a cabo en cooperación entre la empresa kazaja Alatau Advance Air Group y la marca china AutoFlight. El dispositivo cuenta con la capacidad de despegue y aterrizaje vertical, lo que lo hace muy cómodo para su uso en las condiciones de las metrópolis modernas.

Capacidades técnicas y detalles del vuelo

El vuelo de demostración duró aproximadamente 10 minutos. Durante este tiempo, el aerotaxi recorrió una distancia de 2,4 kilómetros a lo largo de la trayectoria establecida y dio dos vueltas en el aire. Con el fin de garantizar las medidas de seguridad, no había personas en la cabina durante esta primera prueba; el aparato se controló de forma totalmente automática y remota.

El modelo AutoFlight Prosperity sorprende a los expertos de la industria con sus indicadores técnicos. Se espera que en el futuro este transporte aéreo cuente con las siguientes capacidades:

Capacidad para transportar un piloto y cinco pasajeros;

Propulsión asistida por un total de 13 motores eléctricos;

Velocidad máxima de hasta 200 kilómetros por hora;

Posibilidad de recorrer una distancia de 200 kilómetros con una sola carga.

Según ixbt.com, este aerotaxi no es simplemente un prototipo, sino un proyecto comercial destinado a formar parte de los servicios de taxi urbano en un futuro próximo. Gracias a sus motores eléctricos, no emite gases nocivos al medio ambiente y su nivel de ruido es mucho menor que el de los helicópteros convencionales.

Las pruebas de estas tecnologías en nuestra región demuestran el creciente interés de los países de Asia Central por las soluciones de transporte de alta tecnología. Si el proyecto se desarrolla con éxito, en el futuro el problema de los atascos podría resolverse mediante taxis inteligentes que se desplazan por el aire.