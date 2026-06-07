La mayor actualización en la historia de ChatGPT: el chatbot se convierte en una superaplicación

·56·Tecnología
La mayor actualización en la historia de ChatGPT: el chatbot se convierte en una superaplicación

OpenAI está preparando la mayor actualización desde el lanzamiento de ChatGPT. Según el Financial Times, citando a decenas de empleados actuales y anteriores, la compañía tiene como objetivo transformar ChatGPT de un simple chatbot a una superaplicación completa con capacidades de agente de IA. Esta nueva estrategia implica ir más allá de la mera conversación para crear un asistente inteligente que realice independientemente diversas tareas en nombre de los usuarios. Ixbt.com informa .

El nuevo sistema no solo responde preguntas, sino que también realiza acciones prácticas como reservar entradas, organizar horarios, programar y ayudar con las tareas diarias. Uno de los elementos clave de la actualización será una integración más profunda con la plataforma Codex. Además, OpenAI planea promover más activamente la generación de imágenes y las aplicaciones de terceros dentro de su ecosistema.

Los cambios iniciales comenzarán a implementarse en las próximas semanas. Aparecerán nuevos elementos de interfaz en el sitio web y las aplicaciones móviles para guiar a los usuarios hacia funciones adicionales. En el futuro, se espera que los modelos de OpenAI determinen independientemente la intención del usuario sin necesidad de seleccionar herramientas específicas. Según un empleado de la compañía, el futuro de la inteligencia artificial no reside en los chatbots tradicionales, sino en los agentes.

Una transformación de tal magnitud de ChatGPT también podría estar relacionada con los planes de OpenAI para una oferta pública inicial (IPO). Datos recientes sugieren que OpenAI está valorada en casi 730 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las startups tecnológicas más valiosas del mundo. Dentro de la empresa, cada vez hay más opiniones de que la era del formato de chat tradicional ha terminado.

OpenAIChatGPTInteligencia ArtificialTecnologíaAgente IA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Motor de avión superconductor supera las primeras pruebasMotor de avión superconductor supera las primeras pruebasHoy, 17:21Uno de los satélites rusos Rassvet ha salido de órbitaUno de los satélites rusos Rassvet ha salido de órbitaHoy, 16:59V-Color presenta nuevos módulos DDR5: hasta 2 TB de memoria en un kitV-Color presenta nuevos módulos DDR5: hasta 2 TB de memoria en un kitHoy, 16:29OpenAI está trabajando en una nueva «super aplicación»OpenAI está trabajando en una nueva «super aplicación»Hoy, 16:24La startup C12 desarrolla un método para integrar nanotubos de carbono en chips cuánticosLa startup C12 desarrolla un método para integrar nanotubos de carbono en chips cuánticosHoy, 15:59Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026Hoy, 14:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado