La mayor actualización en la historia de ChatGPT: el chatbot se convierte en una superaplicación

OpenAI está preparando la mayor actualización desde el lanzamiento de ChatGPT. Según el Financial Times, citando a decenas de empleados actuales y anteriores, la compañía tiene como objetivo transformar ChatGPT de un simple chatbot a una superaplicación completa con capacidades de agente de IA. Esta nueva estrategia implica ir más allá de la mera conversación para crear un asistente inteligente que realice independientemente diversas tareas en nombre de los usuarios. Ixbt.com informa .

El nuevo sistema no solo responde preguntas, sino que también realiza acciones prácticas como reservar entradas, organizar horarios, programar y ayudar con las tareas diarias. Uno de los elementos clave de la actualización será una integración más profunda con la plataforma Codex. Además, OpenAI planea promover más activamente la generación de imágenes y las aplicaciones de terceros dentro de su ecosistema.

Los cambios iniciales comenzarán a implementarse en las próximas semanas. Aparecerán nuevos elementos de interfaz en el sitio web y las aplicaciones móviles para guiar a los usuarios hacia funciones adicionales. En el futuro, se espera que los modelos de OpenAI determinen independientemente la intención del usuario sin necesidad de seleccionar herramientas específicas. Según un empleado de la compañía, el futuro de la inteligencia artificial no reside en los chatbots tradicionales, sino en los agentes.

Una transformación de tal magnitud de ChatGPT también podría estar relacionada con los planes de OpenAI para una oferta pública inicial (IPO). Datos recientes sugieren que OpenAI está valorada en casi 730 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las startups tecnológicas más valiosas del mundo. Dentro de la empresa, cada vez hay más opiniones de que la era del formato de chat tradicional ha terminado.