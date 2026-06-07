La startup C12 desarrolla un método para integrar nanotubos de carbono en chips cuánticos

La empresa francesa C12 anunció un paso significativo hacia la producción industrial de procesadores cuánticos. La startup desarrolló la tecnología Pick & Place, que permite transferir nanotubos de carbono individuales a chips cuánticos con alta precisión y control de calidad. Este enfoque se asemeja a los métodos modernos de empaquetado de semiconductores, pero los ingenieros de C12 lograron adaptar este principio para trabajar con nanotubos a escala nanométrica que albergan qubits. Según Ixbt.com informa .

Los procesadores cuánticos de la compañía utilizan qubits de espín incrustados en nanotubos hechos de isótopos de carbono-12 ultrapuros. Uno de los principales desafíos en la industria cuántica es la no uniformidad de los qubits. Incluso pequeños defectos en el material causan ruido, lo que lleva a errores de cálculo. La nueva tecnología aborda este problema mediante una etapa de ensamblaje intermedio: cada nanotubo se somete a pruebas eléctricas antes de colocarse en el chip, asegurando que solo se utilicen elementos sin defectos.

Los nanotubos de carbono atraen a los desarrolladores al crear un entorno cuántico "limpio" de bajo ruido. Además, son compatibles con las tecnologías de fabricación de semiconductores existentes, lo que facilita la transición a la producción en masa de chips cuánticos. Otra ventaja es la posibilidad de crear un bus cuántico superconductor que sirva como canal de comunicación entre qubits.

Actualmente, C12 ha demostrado un procesador de alta densidad que contiene 17 dispositivos cuánticos en un solo chip. El experimento confirmó que la integración de nanotubos no solo es precisa, sino también reproducible. La empresa planea lanzar el sistema Aïdôs en 2027 y la plataforma Panopeia, capaz de operar con 800 qubits lógicos, para 2033.