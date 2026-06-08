Huawei instala solución LampSite con velocidad de 1 Gbit/s en gran centro

Huawei ha completado la instalación de su solución LampSite de cinco bandas en el Centro Internacional de Conferencias Mulungushi en Zambia. Este lugar es el más grande y prestigioso para conferencias y exposiciones empresariales en Zambia. Según Ixbt.com informe .

La solución de red interior Huawei LampSite cuenta con una arquitectura de cinco bandas con TDD instalado a 2,6 GHz. El sistema opera en las frecuencias de 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, TDD 2,6 GHz y 3,5 GHz. Esto permite alcanzar velocidades máximas de descarga de hasta 1 Gbit/s.

Cada módulo admite los estándares 2G, 3G, 4G y 5G. Cada banda puede proporcionar velocidades de hasta 1 Gbit/s por usuario, lo que garantiza una cobertura gigabit estable tanto dentro como fuera del edificio.

La arquitectura de fibra óptica simplifica significativamente el proceso de instalación. En comparación con las soluciones tradicionales, el número de módulos se reduce hasta en un 50 %, mientras que el área de cobertura permanece sin cambios y los costos de construcción disminuyen.

Según los representantes de Huawei, considerando las necesidades futuras, esta solución puede transitar sin problemas al estándar 5G-A en todos los escenarios. Esto apoya el rápido despliegue de servicios inmersivos de próxima generación como XR, navegación de realidad aumentada (AR) y 3D sin gafas.