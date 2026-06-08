Especificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh

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Especificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh

Aunque aún faltan varios meses para la presentación oficial del smartphone Redmi K100 Pro, casi todas las especificaciones técnicas del dispositivo se han filtrado en Internet. El conocido insider Digital Chat Station proporcionó información detallada sobre las características clave del nuevo buque insignia. Esto es informado por Ixbt.com noticia .

Según los informes, el Redmi K100 Pro contará con una pantalla plana con una frecuencia de actualización récord de 185 Hz y el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. La principal característica del dispositivo es su batería, que se espera tenga una capacidad de más de 8000 mAh, posiblemente incluso 8500 mAh.

El smartphone admite tecnologías de carga por cable de 100 vatios e inalámbrica de 50 vatios. Cabe destacar que la carga inalámbrica podría aparecer por primera vez en los modelos básicos de la serie Redmi K. En cuanto a la cámara, el dispositivo estará equipado con un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo capaz de fotografía macro.

Además, el Redmi K100 Pro cuenta con un panel trasero de vidrio, marco de metal, altavoces estéreo simétricos y un escáner de huellas dactilares ultrasónico. El dispositivo está protegido contra influencias externas, cumpliendo con los estándares de resistencia al agua y al polvo IP68 e IP69.

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Abror Shuhratov
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