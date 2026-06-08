Presentado el Airbus A350-1000ULR: Capaz de volar casi 24 horas sin escalas

La aerolínea Qantas ha desarrollado una nueva configuración de cabina para el avión Airbus A350-1000ULR, con el objetivo de brindar la máxima comodidad a los pasajeros durante vuelos ultra largos de hasta 22 horas. Esta aeronave está diseñada para solo 238 asientos, incluidos 6 en Primera Clase, 52 en Clase Business, 40 en Premium Economy y 140 en Clase Económica estándar. Según Ixbt.com informe .

Tal reducción en la densidad de asientos garantiza mucho más espacio y un mayor nivel de confort en comparación con los modelos estándar de Airbus. Este proyecto se está implementando como parte del programa Project Sunrise de Qantas. El programa tiene como objetivo lanzar vuelos directos desde Australia hacia Europa y la costa este de América del Norte.

Actualmente, el segundo avión Airbus A350-1000ULR se encuentra en la fase final de ensamblaje y está siendo pintado con los colores de la marca Qantas. Se espera que la entrega de este avión de línea sea en abril de 2027. Además, la aerolínea ha pedido 12 aviones Airbus A350-1000 estándar adicionales para vuelos de larga distancia.

El modelo A350-1000ULR es la cuarta variante de pasajeros de la familia Airbus A350. Hasta abril de 2026, se habían recibido un total de 1.579 pedidos de 68 clientes para aviones de esta familia. Además, la variante de carga A350F también está en desarrollo, con su primer vuelo programado para finales de este año.