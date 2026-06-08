Actualización HyperOS 3 basada en Android 16 lanzada para Xiaomi 13T

Xiaomi ha comenzado a distribuir la actualización estable HyperOS 3 para su popular smartphone Xiaomi 13T. Este firmware está basado en el último sistema operativo Android 16 y se lanzó inicialmente en la región de Indonesia. En los próximos días, se espera que la disponibilidad geográfica de la actualización se amplíe y se lance para otras regiones, incluidos los usuarios en Uzbekistán. Según Ixbt.com informa .

El tamaño del nuevo paquete de software es de aproximadamente 6,5 GB, por lo que se recomienda a los usuarios descargarlo a través de una red Wi-Fi estable. Después de la instalación, la interfaz del sistema se actualiza por completo, los efectos visuales se reelaboran y se introduce un nuevo concepto para trabajar con notificaciones y aplicaciones activas.

Una de las principales novedades es la función HyperIsland: un panel interactivo en la parte superior de la pantalla que permite monitorear y gestionar eventos en vivo en las aplicaciones. Además, se han añadido al sistema nuevas herramientas de IA para el procesamiento de texto, reconocimiento de voz, búsqueda y traducción, fondos de pantalla dinámicos y animaciones mejoradas para la pantalla de bloqueo.

La actualización también anuncia una compatibilidad ampliada con otros dispositivos del ecosistema. En particular, se ha mejorado la función de intercambio rápido de datos entre varios gadgets, lo que proporciona a los usuarios de Xiaomi mayor comodidad al transferir archivos entre sus dispositivos.