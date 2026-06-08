ZTE U15S: Lanzado router portátil con batería de 10.000 mAh y Wi-Fi 6

ZTE ha lanzado oficialmente su nuevo router Wi-Fi portátil U15S. El dispositivo está disponible en negro y blanco, con un precio de aproximadamente 25 dólares (179 yuanes). Este gadget funciona en la plataforma ZTE V3E-A53 y está equipado con un procesador de doble núcleo. Según Ixbt.com informa .

Una característica distintiva del router es su capacidad para funcionar con dos tarjetas SIM simultáneamente. Esto permite a los usuarios cambiar rápidamente entre operadores según la calidad de la red. Además, el dispositivo admite el moderno estándar Wi-Fi 6, lo que garantiza velocidad y estabilidad en la transmisión de datos.

El ZTE U15S tiene un cuerpo compacto con una pantalla táctil de 1,44 pulgadas en el panel frontal. La pantalla permite monitorizar el estado de la red, el nivel de batería y el tráfico de datos consumido, así como conectar rápidamente otros dispositivos mediante código QR. El router puede atender hasta 16 dispositivos simultáneamente.

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su batería de 10.000 mAh. Admite carga rápida de 18 W (protocolos QC, PD y PPS). Además, un modo especial permite usar el router conectado directamente a una fuente de alimentación. Con un peso de 237 gramos, el dispositivo es muy cómodo para viajar.