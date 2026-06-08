Amazon permite crear productos personalizados con IA

El lunes, Amazon presentó una nueva función que permite crear diseños de productos con la ayuda de la inteligencia artificial. Se espera que esta innovación suponga una seria competencia para plataformas en línea como Redbubble, Bonfire, Spring y Fourthwall. Ahora, los usuarios pueden convertir sus ideas en productos terminados utilizando simples indicaciones de texto a través de Alexa for Shopping. Según Techcrunch.com informa .

El nuevo servicio opera dentro del servicio de impresión bajo demanda de Amazon llamado Merch on Demand. Permite aplicar diseños únicos a diversos artículos, desde ropa hasta vajilla. La empresa ofrece esta función como una solución conveniente para crear camisetas personalizadas para eventos familiares, regalos personales o artículos con fotos de mascotas.

Una vez creado el diseño, Amazon se encarga de la fabricación del producto y su envío a la dirección a través del servicio de entrega Prime. Este paso integra los productos generados por IA directamente en la aplicación Amazon Shopping y elimina las barreras para los consumidores comunes sin habilidades de diseño.

Actualmente, esta función está disponible solo en EE. UU. Su uso es completamente gratuito y los clientes solo pagan por el producto comprado. Los usuarios pueden acceder a esta sección tocando el icono de Alexa en la aplicación Amazon Shopping o escribiendo «customize» en la barra de búsqueda.

El sistema sugiere opciones de diseño basadas en la descripción del usuario, permitiendo editar y compartir los resultados con amigos. La lista de productos compatibles incluye camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, polos, vasos térmicos, botellas de agua y muchos otros artículos.