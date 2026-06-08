WhatsApp bloque nuevos ataques del NSO Group que violan una orden judicial

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WhatsApp bloque nuevos ataques del NSO Group que violan una orden judicial

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que había frustrado una nueva campaña de hacking vinculada al NSO Group, un productor de spyware acusado de numerosos ciberataques en todo el mundo. La aplicación, propiedad de Meta, acusa a NSO de violar una orden judicial que prohíbe los ataques contra WhatsApp y sus usuarios, y solicita que se responsabilice a la empresa por desacato al tribunal. Según Techcrunch.com informa .

Según un comunicado publicado el lunes, una investigación basada en informes de usuarios identificó y detuvo intentos de phishing vinculados al NSO. Los hackers intentaron obligar a los usuarios a hacer clic en enlaces maliciosos fuera de WhatsApp. La compañía también anunció que había eliminado las cuentas de prueba y los grupos creados por los atacantes.

Estos ataques son similares a una campaña de phishing observada en Jordania en 2024, que tenía como objetivo infectar los dispositivos de los usuarios con el spyware Pegasus del NSO. El año pasado, como parte de una batalla legal de varios años entre WhatsApp y NSO, el tribunal prohibió completamente al productor de spyware dirigirse a los usuarios de la aplicación de mensajería.

En la última década, investigadores de seguridad y periodistas han documentado decenas de casos en los que hackers gubernamentales utilizaron software del NSO para comprometer los teléfonos de figuras de la oposición, activistas de derechos humanos y rivales políticos. En respuesta, el gobierno de EE. UU. incluyó al NSO en la lista negra e impuso sanciones a otros productores de spyware.

Aunque el NSO Group está intentando actualmente entrar en el mercado estadounidense y restaurar su reputación, el Departamento de Comercio de EE. UU. no tiene prisa por retirar a la empresa de la lista de restricciones. Mientras tanto, WhatsApp continúa divulgando ciberataques e introduciendo nuevas funciones de seguridad para proteger a sus usuarios.

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Nodirbek Razzokov
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