Solicitud para Startup Battlefield 2026: Requisitos Clave

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Solicitud para Startup Battlefield 2026: Requisitos Clave

Cada año, durante la revisión de miles de solicitudes para Startup Battlefield, se observa un patrón común: los fundadores más aptos para el escenario a menudo dudan en postularse. Consideran que sus proyectos son demasiado nuevos o no están suficientemente desarrollados. Sin embargo, este programa está diseñado precisamente para las startups más prometedoras capaces de traer innovación al mercado. El plazo de solicitud se ha extendido hasta el 8 de junio, así que aún tienes una oportunidad. Techcrunch.com informa .

Startup Battlefield no es solo una carrera entre empresas perfectamente formadas. Es un concurso prestigioso dentro de TechCrunch Disrupt, que tendrá lugar en San Francisco del 13 al 15 de octubre de este año. Gigantes como Cloudflare y Discord comenzaron en este mismo escenario. Buscamos ideas que pretendan crear cambios revolucionarios en su campo, dejando obsoletos los sistemas existentes.

El jurado se centra en varios aspectos clave al evaluar las solicitudes. En primer lugar, la innovación del producto: no debe ser simplemente una versión mejorada de algo existente, sino un enfoque completamente nuevo. En segundo lugar, el potencial del equipo fundador y por qué están resolviendo este problema específico son de gran importancia. Valoramos la creencia de los fundadores en su idea más que el tamaño del mercado.

La cohorte global de Startup Battlefield 200 cubre verticales tecnológicas en todo el mundo. Si estás trabajando en un proyecto significativo en una región o sector poco atendido, esta es una gran oportunidad para ti. Incluso si tienes cobertura de prensa local, si tu tecnología central aún no se ha presentado a una audiencia amplia, el escenario de TechCrunch Disrupt es el lugar ideal para mostrarla al mundo.

Startup BattlefieldTechCrunch DisruptStartupInnovaciónSan Francisco
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Nodirbek Razzokov
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