La actualización de NotebookLM ayuda a crear una base de fuentes mediante chat
Google anunció el lunes una importante actualización para su herramienta de investigación NotebookLM. Como parte de esta actualización, el servicio se migró al modelo Gemini 3.5 y se añadieron nuevas funciones para ayudar a los usuarios a realizar investigaciones y crear contenido en varios formatos. Esto es parte de la estrategia de Google para hacer que el proceso de preguntas y respuestas sea más atractivo añadiendo habilidades de programación a los motores de búsqueda. Informado por Techcrunch.com informa .
Con la nueva función, los usuarios pueden iniciar un chat sobre un proyecto, y la aplicación ayuda a construir una base de conocimientos sugiriendo varias fuentes utilizando Google Search y sus propias capacidades de investigación. Anteriormente, NotebookLM requería que los usuarios cargaran fuentes personales para su análisis. Ahora, el sistema ayuda a encontrar fuentes primarias en otros idiomas o a buscar nuevos materiales de autores relevantes.
Según la compañía, los usuarios ahora pueden proporcionar instrucciones detalladas para obtener resultados en varios formatos para NotebookLM y editar el resultado final. El programa ahora admite la exportación de visualizaciones de datos (.png, .svg), documentos (PDF, .docx, Markdown), datos estructurados (.csv, .json), así como formatos de Microsoft Excel y PowerPoint.
Además, NotebookLM ahora muestra en detalle cómo formula las respuestas durante el chat y qué pasos siguió, lo que permite a los usuarios verificar la precisión de la información. Estas actualizaciones están disponibles a partir de hoy para los usuarios de Google AI Ultra y los clientes empresariales de Workspace, con planes de expansión a todos los usuarios en el futuro.
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