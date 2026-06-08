La actualización de NotebookLM ayuda a crear una base de fuentes mediante chat

·6·Tecnología
La actualización de NotebookLM ayuda a crear una base de fuentes mediante chat

Google anunció el lunes una importante actualización para su herramienta de investigación NotebookLM. Como parte de esta actualización, el servicio se migró al modelo Gemini 3.5 y se añadieron nuevas funciones para ayudar a los usuarios a realizar investigaciones y crear contenido en varios formatos. Esto es parte de la estrategia de Google para hacer que el proceso de preguntas y respuestas sea más atractivo añadiendo habilidades de programación a los motores de búsqueda. Informado por Techcrunch.com informa .

Con la nueva función, los usuarios pueden iniciar un chat sobre un proyecto, y la aplicación ayuda a construir una base de conocimientos sugiriendo varias fuentes utilizando Google Search y sus propias capacidades de investigación. Anteriormente, NotebookLM requería que los usuarios cargaran fuentes personales para su análisis. Ahora, el sistema ayuda a encontrar fuentes primarias en otros idiomas o a buscar nuevos materiales de autores relevantes.

Según la compañía, los usuarios ahora pueden proporcionar instrucciones detalladas para obtener resultados en varios formatos para NotebookLM y editar el resultado final. El programa ahora admite la exportación de visualizaciones de datos (.png, .svg), documentos (PDF, .docx, Markdown), datos estructurados (.csv, .json), así como formatos de Microsoft Excel y PowerPoint.

Además, NotebookLM ahora muestra en detalle cómo formula las respuestas durante el chat y qué pasos siguió, lo que permite a los usuarios verificar la precisión de la información. Estas actualizaciones están disponibles a partir de hoy para los usuarios de Google AI Ultra y los clientes empresariales de Workspace, con planes de expansión a todos los usuarios en el futuro.

GoogleNotebookLMGeminiInteligencia ArtificialTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Solicitud para Startup Battlefield 2026: Requisitos ClaveSolicitud para Startup Battlefield 2026: Requisitos ClaveHoy, 16:20WhatsApp bloque nuevos ataques del NSO Group que violan una orden judicialWhatsApp bloque nuevos ataques del NSO Group que violan una orden judicialHoy, 15:55NVIDIA RTX Spark: El chip más eficiente del mundo para ordenadores personalesNVIDIA RTX Spark: El chip más eficiente del mundo para ordenadores personalesHoy, 15:54Amazon permite crear productos personalizados con IAAmazon permite crear productos personalizados con IAHoy, 15:51Juno prueba motor de detonación para satélitesJuno prueba motor de detonación para satélitesHoy, 15:51Sam Bankman-Fried solicita el indulto a TrumpSam Bankman-Fried solicita el indulto a TrumpHoy, 15:28
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado