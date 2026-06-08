Apple presenta la tan esperada actualización de Siri basada en IA

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Apple presenta la tan esperada actualización de Siri basada en IA

Tras dos años de promesas, Apple presentó su asistente de voz Siri completamente renovado en su conferencia WWDC 2026. Ahora llamado «Siri AI», este sistema pasa de ser un simple asistente de voz a un compañero digital multifuncional para el usuario. El nuevo asistente se lanzará junto con una aplicación dedicada de Siri. Techcrunch.com informa .

El nuevo Siri puede responder preguntas basándose en datos globales actuales y también acceder a la información del dispositivo del usuario. Entiende lo que se muestra en la pantalla y responde en consecuencia. Con esta actualización, Apple busca crear un chatbot completo que compita con plataformas populares como ChatGPT, Claude y Gemini.

También se han realizado grandes cambios en el diseño. En los modelos modernos de iPhone, Siri ahora se encuentra dentro de la Dynamic Island. En lugar del brillo anterior en el borde de la pantalla, ahora aparece una nueva animación en el área de la Dynamic Island. Además, los usuarios pueden obtener ayuda para escribir texto a través de la función «Write with Siri». El sistema analiza el estilo de comunicación del usuario y redacta correos en Mail y Messages con un tono adecuado.

Los usuarios pueden pedir a Siri que realice tareas complejas, como recopilar información de calendarios, contactos y correos electrónicos anteriores para redactar mensajes específicos. Apple destaca que la voz del asistente suena más natural, con opciones añadidas para ajustar la velocidad y la expresividad del habla. La precisión del dictado en todo el sistema también ha mejorado, con un mejor manejo de la puntuación y las mayúsculas y minúsculas.

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Nodirbek Razzokov
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