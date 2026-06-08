Apple renueva por completo el sistema de búsqueda de correo y fotos

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Apple renueva por completo el sistema de búsqueda de correo y fotos

Si es usuario de dispositivos Apple y alguna vez ha tenido dificultades para encontrar un correo electrónico que sabe que recibió o una foto que tomó, la compañía ha anunciado noticias importantes para usted. En el evento WWDC 2026 celebrado el lunes, los representantes de Apple admitieron que el sistema de búsqueda no funcionaba bien y anunciaron que lo habían rediseñado por completo. Techcrunch.com informa .

«A todos nos ha pasado: buscas algo que sabes que existe, pero no aparece», dijo Stacey Ford, vicepresidenta de Ingeniería de Software de OS, en su discurso principal. Según ella, la base de búsqueda que impulsa las aplicaciones Spotlight, Fotos y Mail en iOS, iPadOS y macOS se ha renovado por completo.

En el corazón del nuevo sistema se encuentra el Índice de Búsqueda (Search Index). Se trata de un catálogo rico compuesto por todo el contenido de su dispositivo, que entiende mejor qué hay disponible y dónde encontrarlo. Ford enfatizó que la compañía cambió la arquitectura de búsqueda para que reindexe tanto el contenido nuevo como el antiguo.

Una de las actualizaciones más prometedoras es la introducción de un nuevo «sistema de clasificación» en la aplicación Mail. Este sistema debería priorizar la visualización del mensaje exacto que busca, independientemente de cuándo se envió el correo. Se espera que sea una solución largamente esperada para los usuarios de iPhone de larga data.

Anteriormente, el sistema de búsqueda de los dispositivos Apple era criticado a menudo por mostrar datos antiguos no relacionados con las palabras clave solicitadas. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial y algoritmos actualizados, el proceso de búsqueda de mensajes de texto y fotos se ha facilitado considerablemente.

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Nodirbek Razzokov
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