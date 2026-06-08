Apple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijos

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Apple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijos

En su Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple presentó un nuevo conjunto de herramientas que permiten a los padres supervisar completamente el uso de los dispositivos iPhone por parte de sus hijos. Ahora los padres pueden determinar de forma independiente con quién se comunican sus hijos, qué aplicaciones utilizan y a qué sitios web acceden. Además, se han ampliado las funciones para bloquear mensajes inapropiados y gestionar el tiempo de pantalla. Techcrunch.com informa .

En el nuevo sistema, cuando se crea una cuenta infantil, Apple sugiere automáticamente medidas de seguridad adecuadas para la edad. Por ejemplo, se bloquean los sitios destinados a adultos y solo se muestra contenido apropiado para la edad en la App Store. Los padres pueden ajustar estas configuraciones según sus preferencias o ampliar la lista de aplicaciones permitidas con el tiempo.

Se ha introducido la función «Ask to Browse», especialmente útil para niños en edad escolar. Esta función funciona en el navegador Safari de los dispositivos iPhone, iPad y Mac, y restringe el acceso de los niños a las redes sociales a través de sitios web. Para niños menores de 13 años, esta función y el sistema «Ask to Buy» para compras de aplicaciones están activados automáticamente.

Apple, en consulta con expertos, incluida la American Academy of Pediatrics, ha desarrollado recomendaciones sobre el tiempo de pantalla basadas en la edad del niño. Por ejemplo, no se recomienda el uso de redes sociales para niños menores de 13 años, por lo que el sistema sugiere desactivar las aplicaciones de esta categoría. El diseño actualizado de la sección Tiempo de uso permite a los padres ver informes y gestionar las restricciones con un solo clic.

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Nodirbek Razzokov
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