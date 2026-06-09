Apple presenta una aplicación independiente para Siri

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Apple presenta una aplicación independiente para Siri

En la conferencia WWDC 2026 celebrada el lunes, Apple presentó una nueva versión de su asistente de voz Siri, potenciada con inteligencia artificial. Este cambio se considera la transformación más significativa y radical en la historia del asistente. Junto con el nuevo sistema de IA de Siri, el asistente personal ahora cuenta con su propia aplicación independiente. Según Techcrunch.com informa .

Esta aplicación sirve como archivo que almacena todas las interacciones previas entre el usuario y el asistente. De manera similar a la funcionalidad de chatbots como ChatGPT o Claude, los usuarios pueden navegar por conversaciones anteriores y volver a cualquier sesión. La aplicación ofrece resúmenes breves del contenido de la conversación, lo que permite a los usuarios evitar volver a leer transcripciones completas.

A través de la aplicación de Siri, los usuarios también pueden iniciar nuevas conversaciones. Siri ahora ofrece una interfaz multifuncional: los usuarios pueden introducir texto, cargar documentos e imágenes o utilizar directamente el modo de voz. Esta interfaz replica completamente el flujo de trabajo de los chatbots de IA modernos.

La nueva aplicación está diseñada para su uso en todos los dispositivos del ecosistema de Apple, incluidos los sistemas iOS, MacOS y iPadOS. Desde el punto de vista de la seguridad, todas las conversaciones se sincronizan de forma privada a través de iCloud. Este paso tiene como objetivo hacer que la interacción con el asistente sea más organizada y cómoda para los usuarios, a medida que las capacidades de Siri continúan expandiéndose.

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Nodirbek Razzokov
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