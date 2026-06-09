La app Apple Health ahora puede detectar el estado de perimenopausia

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La app Apple Health ahora puede detectar el estado de perimenopausia

Apple está introduciendo una función para rastrear la perimenopausia, una de las últimas tendencias en salud femenina. En el evento WWDC 2026 celebrado el lunes, la compañía anunció que había añadido las etapas de perimenopausia y menopausia a su función existente de seguimiento del ciclo. Según Techcrunch.com informa .

Apple ha estado profundamente involucrada en la salud de las mujeres desde 2019, añadiendo el seguimiento del ciclo menstrual a Apple Watch e iOS. Esta actualización aborda un tema candente actualmente muy debatido en redes sociales como TikTok e Instagram, así como en programas de televisión populares.

Para la compañía, esto no solo es socialmente significativo, sino también una enorme oportunidad de mercado. Las investigaciones muestran que el año pasado 1.100 millones de mujeres en todo el mundo estaban en la postmenopausia. Por lo tanto, las herramientas digitales de salud dirigidas a este grupo demográfico han atraído inversiones significativas en los últimos años.

Según Stacey Ford, vicepresidenta de Gestión de Productos de OS en Apple, las mujeres ahora pueden recibir notificaciones especiales cuando los cambios en el ciclo indican perimenopausia. Además, las usuarias podrán registrar síntomas y recibir información sobre los cambios en sus cuerpos.

La nueva función permite a las usuarias prepararse mejor para las consultas médicas y tener información más precisa sobre su salud. Esto amplía aún más el ecosistema de Apple Health, convirtiéndolo en un importante asistente médico para las mujeres.

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Nodirbek Razzokov
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