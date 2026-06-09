Apple ofrece infraestructura de IA gratuita para pequeños desarrolladores

Apple anunció una nueva iniciativa en su conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC). La compañía busca atraer a nuevos y pequeños desarrolladores a su plataforma reduciendo los costos de infraestructura de inteligencia artificial (IA). Ahora, los desarrolladores de la App Store con menos de 2 millones de primeras descargas pueden usar el servicio Foundation Models que se ejecuta en el sistema Private Cloud Compute sin pagar tarifas de Cloud API. Según Techcrunch.com informa .

Los representantes de la compañía destacaron que este paso ayuda a garantizar la privacidad al utilizar sistemas inteligentes avanzados y elimina las barreras financieras para implementar ideas. Este enfoque es similar al programa Small Business Program lanzado anteriormente por Apple. Bajo ese programa, las tasas de comisión también se redujeron para representantes de pequeñas empresas cuyos ingresos aún no eran altos.

Además, Apple anunció que las capacidades del framework Foundation Models se expandirán este año, incluyendo la adición de funciones de entrada de imágenes y soporte para modelos de servidor. Esto permite a los desarrolladores integrarse con sus proveedores de modelos en la nube elegidos para tareas complejas. Apple tiene como objetivo hacer este proceso lo más fácil y asequible posible.

Esta estrategia se implementa en un momento en que los costos de experimentación en la industria de la IA están aumentando drásticamente. Por ejemplo, gigantes tecnológicos como Meta y Amazon ya han introducido límites en el uso de tokens de IA internos. Uber anunció que había agotado su presupuesto de IA, previsto hasta 2026, en solo cuatro meses. Apple ofrece sus modelos como una alternativa más barata eliminando las tarifas de infraestructura.