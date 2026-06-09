DeepSeek se convierte en líder del mercado de IA corporativa ante la competencia de precios

La empresa china DeepSeek ha sido identificada como el proveedor de software de más rápido crecimiento en el segmento de servicios de inteligencia artificial corporativa a finales de junio de 2026. Según los datos de la plataforma Ramp, que analiza transacciones reales de más de 50.000 empresas, este crecimiento refleja la velocidad de expansión de la base de clientes y no el volumen total de negocios. Ara Kharazian, economista jefe de Ramp, señaló que las empresas estadounidenses ya pagan directamente por los servicios de DeepSeek y transmiten datos a través de esta plataforma. Informado por Ixbt.com informa .

El interés por el modelo DeepSeek aumentó drásticamente tras el lanzamiento de la versión DeepSeek V4 a finales de abril. Los expertos creen que, aunque este modelo se queda ligeramente atrás de los sistemas líderes occidentales en calidad general, sus costos de uso son significativamente más bajos. En muchos escenarios, la diferencia de precio supera con creces la diferencia de rendimiento, atrayendo a empresas sensibles a los costos de computación. Sin embargo, persisten los riesgos relacionados con la seguridad de los datos y la dependencia de modelos extranjeros.

Los desarrolladores chinos, incluidos DeepSeek y los modelos Qwen de Alibaba, están fortaleciendo sus posiciones en términos de eficiencia de precios. Según el informe de diciembre de 2025, estos modelos superaron por primera vez a sus competidores estadounidenses en número de descargas en la plataforma Hugging Face, representando más del 44 % de las nuevas descargas. Esta tendencia indica que las empresas están eligiendo soluciones que ofrecen una calidad aceptable a un costo mínimo en lugar de optar por los modelos más potentes.

El papel de los proveedores de infraestructura como Fireworks AI, Fal AI y DeepInfra también está creciendo en el mercado. Permiten implementar modelos de código abierto a un costo menor que los grandes proveedores. Como resultado, la competencia en el mercado de la IA se está desplazando de una carrera por la máxima calidad a un equilibrio entre precio, rendimiento y control de la infraestructura. Al mismo tiempo, la demanda de herramientas SaaS tradicionales como Figma se mantiene estable, lo que indica que la IA aún no ha desplazado completamente a las aplicaciones tradicionales.