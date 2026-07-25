Un nuevo capítulo en la historia de la familia de Messi: descubren una huella brasileña en su genealogía

La historia familiar de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi podría tomar un rumbo inesperado. Según una investigación de tres años realizada por el historiador Fiorenso Santini, los antepasados del jugador habrían vivido en Brasil antes de establecerse en Argentina.

El estudio señala que el bisabuelo de Messi, Federico, nació precisamente en Brasil y que el apellido de la familia cambió durante los años de inmigración.

La familia emigró de Italia a Brasil en 1899

Según la información presentada por Fiorenso Santini, uno de los bisabuelos de Messi abandonó Italia en 1899 para trasladarse a Brasil.

Después de vivir un tiempo en ese país, la familia se dirigió a la ciudad argentina de Rosario. Más tarde, Rosario ocupó un lugar importante en la historia de la familia Messi.

La ruta migratoria familiar descrita en el estudio es la siguiente:

Etapa Ubicación Patria original Italia Migración en 1899 Brasil Destino posterior Rosario, Argentina

El bisabuelo de Messi nació en Brasil

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es la información de que Federico, el bisabuelo de Lionel Messi, nació en territorio brasileño.

Sobre esta base, el historiador concluyó que en la genealogía del jugador no solo existen Italia y Argentina, sino también un capítulo relacionado con Brasil.

Sin embargo, esto no se refiere a la nacionalidad o ciudadanía de Messi, sino que es un dato genealógico sobre el camino histórico que recorrieron sus antepasados.

¿Por qué cambió el apellido de la familia?

Se menciona que durante su estancia en Brasil, algunos nombres y apellidos de los miembros de la familia fueron registrados de manera diferente en los documentos locales.

En particular, Cochettini el apellido cambió posteriormente a Cuccittini en esa forma. El estudio destaca que este fenómeno era común entre los inmigrantes de aquella época.

«En aquel entonces, cambiar el nombre y apellido de los inmigrantes era algo habitual. Esto se debía a las dificultades relacionadas con la ortografía y la pronunciación en su lengua materna», señala el estudio.

Por lo tanto, el cambio en el apellido no significa que se hayan roto los lazos familiares, sino que refleja las diferencias de pronunciación y formalización entre distintos idiomas.

¿Qué reveló la investigación de tres años?

Fiorenso Santini estudió la historia migratoria y los cambios de apellidos de la familia Messi durante tres años.

Según los resultados del estudio:

Los antepasados de Messi provienen de Italia;

la familia emigró a Brasil en 1899;

el bisabuelo Federico nació en Brasil;

posteriormente la familia se estableció en Rosario;

el apellido cambió durante el periodo de inmigración.

Estos datos se presentan como una investigación genealógica del historiador, más que como una biografía familiar oficialmente confirmada a gran escala.

Un nuevo capítulo en la historia de la familia de Messi

Lionel Messi siempre ha estado vinculado a Argentina y Rosario. La nueva investigación ha mostrado que su historia familiar también podría estar relacionada con otro gran país de Sudamérica: Brasil.

De esta manera, Argentina y Brasil, eternos rivales en el fútbol, podrían estar unidos de forma inesperada en la genealogía de Messi.

¿Cuál crees que es el dato más sorprendente de la historia familiar de Messi? Deja tu opinión en los comentarios.