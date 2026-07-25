Éxito histórico para SpaceX: Starship ameriza suavemente por primera vez

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, ha completado su 13.º vuelo de prueba de su sistema de cohetes superpesados Starship. Esta misión se convirtió en una de las etapas más exitosas en la historia del programa, ya que la nave realizó su primer amerizaje suave en el océano Índico manteniendo su integridad. Este resultado abre una nueva era en la exploración espacial y la tecnología de cohetes reutilizables. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo se realizó el 24 de julio desde el sitio de Starbase en Texas. Esta fue la segunda prueba de la modificación Starship V3, y la nave cumplió su misión una hora después del despegue. Según ixbt.com, la nave continuó flotando durante un tiempo después de tocar la superficie del agua y siguió transmitiendo datos de telemetría a la Tierra. El representante de SpaceX, Dan Huot, describió este evento como "el amerizaje más suave en la historia del programa".

Problemas técnicos y nuevos logros

Aunque la misión fue calificada como exitosa, se observaron fallas técnicas inesperadas durante el regreso del propulsor Super Heavy. Según el plan, 13 motores Raptor debían encenderse simultáneamente para reducir la velocidad. Sin embargo, según los datos de telemetría, solo 5 de ellos funcionaron. Como resultado, el propulsor impactó en las aguas del golfo de México a una velocidad superior a la prevista.

Sin embargo, la propia nave Starship realizó una serie de operaciones importantes en el espacio. En particular, uno de los seis motores Raptor se encendió de nuevo en el espacio exterior durante el vuelo. Esta maniobra es de vital importancia para futuras misiones orbitales y para devolver la nave a la Tierra de forma segura. También se probó el sistema de separación de satélites Starlink V3 de nueva generación a bordo de la nave.

Protección térmica y planes futuros

El proceso de entrada de la nave en la atmósfera fue uno de los momentos más emocionantes. Las cámaras de a bordo transmitieron en directo cómo el fuselaje de la nave estaba rodeado de plasma incandescente. La capa de protección térmica de Starship demostró que puede soportar temperaturas tan extremas. Antes de amerizar, la nave se colocó en posición vertical y redujo la velocidad con la ayuda de tres motores.

Este éxito es un gran paso adelante para SpaceX en el camino hacia los vuelos a Mars. Se espera que el sistema Starship sea totalmente reutilizable y reduzca drásticamente los costes de transporte de carga al espacio. Esta noticia también es importante para los entusiastas de la tecnología, ya que el desarrollo del sistema Starlink ampliará en el futuro el acceso a Internet de alta velocidad en todo el mundo, incluidas las zonas remotas.

El equipo de SpaceX está analizando ahora los datos recopilados y trabajará en la mejora del sistema de aterrizaje del propulsor Super Heavy en los próximos vuelos. En las próximas pruebas, se planea no solo amerizar en el océano, sino también atrapar el propulsor en el aire utilizando la torre especial "Mechazilla".