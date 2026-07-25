To‘rabek Xabibullayev se clasifica a la final del torneo en Ereván con un marcador de 5:0

En el torneo internacional de boxeo « Yerevan Mayor Cup » que se disputa en Ereván, los representantes de Uzbekistán han garantizado nuevas medallas. En las semifinales, To‘rabek Xabibullayev derrotó con gran superioridad a su rival iraní y se ganó el derecho a luchar por la medalla de oro.

Por su parte, Samandar Olimov cayó derrotado ante el representante local y concluyó su participación en el torneo con una medalla de bronce. Ahora, dos boxeadores uzbekos subirán al cuadrilátero en la final por el título.

Xabibullayev no dio opciones a su rival

Participando en la categoría de hasta 90 kg, To‘rabek Xabibullayev se enfrentó en semifinales al iraní Hadi Mohammadnejad.

El boxeador uzbeko mantuvo la iniciativa durante todo el combate y se impuso en las tarjetas de todos los jueces. Al final, Xabibullayev por 5:0 consiguió una sólida victoria.

Con este resultado, To‘rabek se asegura al menos la medalla de plata y ahora luchará por el máximo galardón del torneo.

Olimov cede por decisión dividida

En las semifinales de la categoría de hasta 60 kg, Samandar Olimov se subió al ring contra el armenio Artur Bazeyan.

Al término del combate frente al boxeador local, los jueces con un marcador de 1:4 decretaron la victoria de Bazeyan.

De este modo, Olimov se quedó fuera de la final, pero se colgó la medalla de bronce de la « Yerevan Mayor Cup ».

Dos boxeadores uzbekos lucharán por el oro

Además de To‘rabek Xabibullayev, Shahzod Muzaffarov quien compite en la categoría de hasta 55 kg, también se ha clasificado para la final del torneo.

En semifinales, Muzaffarov había vencido al representante armenio Suren Rubinyan por 5:0.

Boxeador Categoría de peso Resultado To‘rabek Xabibullayev -90 kg Clasificado a la final Shahzod Muzaffarov -55 kg Clasificado a la final Samandar Olimov -60 kg Medalla de bronce

Toda la atención se centra en las peleas por el título

La delegación uzbeka cuenta ya con al menos dos platas y un bronce. Sin embargo, si Xabibullayev y Muzaffarov ganan sus finales, el equipo nacional podría regresar de Ereván con dos oros.

A ambos boxeadores les espera una competencia aún más dura en la fase decisiva. Se espera que los emparejamientos exactos y los horarios de las finales se anuncien más adelante.

¿Crees que tanto Xabibullayev como Muzaffarov conseguirán la medalla de oro? Déjanos tu opinión en los comentarios.