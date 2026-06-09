Waymo compra la pista de pruebas de vehículos autónomos de Apple por 220 millones de dólares

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Waymo compra la pista de pruebas de vehículos autónomos de Apple por 220 millones de dólares

Waymo, parte de Alphabet, ha comprado una enorme pista de pruebas de 5.500 acres en Arizona. Según los registros del condado de Maricopa, el sitio pertenecía a Route 14 Investment Partners LLC, una empresa vinculada a Apple. La operación, valorada en 220 millones de dólares, se cerró el 5 de junio. Techcrunch.com informa .

Esta adquisición amplía significativamente la red de instalaciones de pruebas cerradas de Waymo. La compañía utiliza actualmente el Castle Proving Ground en California y el Transportation Research Center en Ohio, pero la nueva instalación en Arizona los supera ampliamente en escala. El complejo incluye un área de simulación urbana de 115 acres, una zona de dinámica vehicular de 35 acres y una pista ovalada de 4 millas.

Apple compró originalmente esta pista por 125 millones de dólares en 2021. Anteriormente utilizado por Fiat Chrysler, el sitio fue donde Apple trabajó en su proyecto de automóvil, conocido como Project Titan. Sin embargo, el proyecto multimillonario se detuvo a principios de 2024, lo que llevó a la venta de la propiedad.

Representantes de Waymo dijeron a TechCrunch que la nueva instalación servirá para probar y refinar los sistemas autónomos en un entorno controlado. Específicamente, se utilizará para pruebas de operación sin conductor, gestión del tráfico y capacitación para futuras operaciones a gran escala.

Waymo está trabajando activamente en la expansión de su flota, con el número de vehículos acercándose a los 4.000. La compañía lanzó recientemente viajes iniciales en nuevas furgonetas fabricadas por Zeekr. Además, Waymo planea producir decenas de miles de robotaxis anualmente, incluidos modelos del Hyundai Ioniq 5.

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Nodirbek Razzokov
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