OpenAI en vísperas de la IPO: recortes de empleo en el proyecto World de Sam Altman

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OpenAI en vísperas de la IPO: recortes de empleo en el proyecto World de Sam Altman

El lunes, OpenAI anunció que había presentado secretamente una solicitud para una IPO (oferta pública inicial). Se espera que esta medida sea uno de los eventos financieros más grandes e importantes de la década. Sin embargo, la situación es algo más complicada en torno a otro proyecto fundado por el CEO de OpenAI, Sam Altman — Tools for Humanity. Techcrunch.com informa .

Según Business Insider, Tools for Humanity ha comenzado a reducir su plantilla. TechCrunch se puso en contacto con la empresa para confirmar esta información. La empresa es ampliamente conocida por el proyecto World (anteriormente Worldcoin) y el dispositivo plateado «Orb» que escanea el iris humano.

La idea principal del proyecto es verificar la identidad humana mediante el escaneo único del iris y distinguir a las personas de los bots en el mundo digital. Además, estos datos biométricos sirven para garantizar la identificación de los usuarios en el comercio de la criptomoneda Worldcoin. Esta startup, cofundada por Sam Altman, atrajo inversiones de grandes fondos como Andreessen Horowitz y Bain Capital con una valoración de 2.500 millones de dólares.

Actualmente, la empresa se ve obligada a optimizar los gastos debido a las dificultades para generar ingresos. Aunque plataformas como Tinder, Zoom y Docusign en EE. UU. están colaborando con el proyecto, el proyecto World se ha enfrentado a graves problemas regulatorios y éticos a nivel internacional.

En particular, se ofreció a las personas en Kenia, India y Hong Kong Worldcoin por valor de 50 dólares a cambio de sus datos biométricos. Kenia prohibió el proyecto debido a preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad financiera, mientras que Corea del Sur multó a la empresa con 830.000 dólares por violar las leyes locales. Parece que los usuarios no están muy dispuestos a compartir sus datos personales a cambio de criptomonedas.

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Nodirbek Razzokov
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