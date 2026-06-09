Rusia no planea restringir el uso de redes neuronales extranjeras. Así lo anunció el viceprimer ministro y jefe del aparato gubernamental, Dmitri Grigorenko, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Según informa Ixbt.com informa .

Según sus palabras, el proyecto de ley que se está desarrollando sobre la regulación estatal de la inteligencia artificial no incluye ninguna prohibición o restricción al uso de servicios de IA extranjeros. El objetivo principal del documento es fomentar el desarrollo de tecnologías locales y aumentar la demanda de desarrollos rusos.

«En cuanto a la inteligencia artificial, no estamos considerando prohibiciones de ningún tipo, incluido el bloqueo de redes neuronales extranjeras. El objetivo de las medidas regulatorias que estamos preparando es desarrollar soluciones locales y estimular la demanda de las mismas. El proyecto de ley no contiene normas prohibitivas», enfatizó Grigorenko.

Al mismo tiempo, el representante del gobierno señaló que las instituciones estatales y las infraestructuras críticas deben utilizar principalmente tecnologías de IA desarrolladas en Rusia.