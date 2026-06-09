Apple actualiza los álbumes compartidos de iCloud para Android y Windows

Apple anunció hoy una importante actualización para la función «Álbumes compartidos» (Shared Albums) disponible a través de iCloud. Ahora es mucho más fácil para los amigos y familiares que utilizan dispositivos Android y Windows unirse a los álbumes compartidos y subir sus propias fotos. Según Ixbt.com informa .

El aspecto más importante de esta actualización es el soporte para imágenes en resolución completa. Anteriormente, la calidad de las imágenes estaba significativamente comprimida para los usuarios fuera del ecosistema de Apple, pero ahora pueden subir fotos en calidad original sin ninguna pérdida a través de iCloud.com.

Esta mejora elimina una de las principales barreras entre los grupos que utilizan diferentes sistemas operativos. Los usuarios de Android y Windows ahora pueden participar plenamente en los álbumes compartidos y compartir su contenido en calidad original.

Además, Apple ha introducido nuevas formas de filtrar fotos y dejar comentarios en los álbumes compartidos. Las herramientas para invitar a otros usuarios a los álbumes también se han mejorado, haciendo que el proceso sea más simple e intuitivo.