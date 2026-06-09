Fundador de patinetes recauda 5 M$ para construir centro de datos en el espacio

Los éxitos de SpaceX en la industria espacial han transformado completamente el mercado de capital riesgo. Ahora incluso los emprendedores sin experiencia en el sector espacial pueden atraer inversiones para grandes proyectos. Orbital, una startup fundada por Euwyn Poon, creador del servicio de patinetes eléctricos Spin, ha asegurado 5 millones de dólares en financiación semilla de a16z y otros inversores. El objetivo de la empresa es lanzar centros de datos en órbita para cálculos de IA una vez que el cohete Starship comience vuelos regulares. Techcrunch.com informa .

Euwyn Poon vendió anteriormente Spin a Ford y ganó experiencia en la industria automotriz. Su nuevo proyecto pretende satisfacer la enorme demanda de potencia de IA en la Tierra a través del espacio. La energía solar en órbita es ilimitada y las restricciones ambientales son prácticamente inexistentes, pero el principal problema sigue siendo el alto costo de entregar cargas útiles al espacio. El equipo de Orbital cree que el proyecto Starship de SpaceX reducirá drásticamente los costos de transporte.

Actualmente con sede en Los Ángeles y compuesto por ex empleados de Amazon LEO, SpaceX y Northrop Grumman, el equipo se está preparando para un vuelo de demostración. Como parte de esta prueba, se instalará un chip NVIDIA Blackwell en un satélite socio para probar los sistemas de protección contra radiación y gestión térmica desarrollados por Orbital. Para 2028, la empresa planea lanzar su primer hardware de procesamiento de datos equipado con GPU NVIDIA Space-1 clase Vera Rubin.

El plan a largo plazo de Orbital es crear una red de 10.000 satélites. Cada dispositivo tendrá una potencia de 100 kW, proporcionando gigavatios de potencia de computación en total. La competencia también se está intensificando en esta área: Starcloud ya tiene sus propias GPU en órbita, y Blue Origin, dirigida por Jeff Bezos, ha anunciado planes para construir centros de datos en el espacio utilizando el cohete New Glenn. Según Poon, la demanda de IA es tan alta que habrá espacio suficiente para todos los participantes en este mercado.