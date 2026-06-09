Las tabletas H-Tab Mini, Go y Crystal de la marca Horizont salen a la venta

La marca bielorrusa Horizont ha presentado oficialmente su nueva línea de tabletas. Los modelos H-Tab Mini, H-Tab Go y H-Tab Crystal, diseñados para diversas necesidades, han sido lanzados al mercado. Estos dispositivos destacan por su precio asequible y sus especificaciones técnicas adaptadas a las tareas diarias. Según Ixbt.com informa .

El modelo más compacto de la línea es el H-Tab Mini, equipado con una pantalla IPS de 8 pulgadas (1280×800 píxeles). El dispositivo cuenta con un procesador Allwinner A333, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Alimentado por una batería de 4000 mAh, este gadget admite los estándares Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0.

El modelo H-Tab Go, de gama media, cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas y 128 GB de almacenamiento. Técnicamente similar a la versión Mini, está mejorado con una interfaz Bluetooth 5.2. Este dispositivo de pantalla grande se presenta como una solución cómoda para leer y ver vídeos.

El buque insignia de la serie, el H-Tab Crystal, está equipado con una pantalla IPS de 10,95 pulgadas y un chip Unisoc T620 más potente. Cuenta con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y una gran batería de 8000 mAh. Además, este modelo admite redes 4G LTE y los sistemas de navegación GPS, GLONASS, Beidou y Galileo.