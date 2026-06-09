Prohibida la autorización mediante Gmail y Apple ID en Rusia

La Duma Estatal de Rusia aprobó en segunda y tercera lectura un proyecto de ley que introduce multas administrativas por violar las reglas de autorización de usuarios en recursos de Internet locales. El uso de servicios extranjeros está ahora estrictamente restringido. Ixbt.com informa .

Según los nuevos requisitos, el registro de usuarios debe realizarse exclusivamente a través de un número de teléfono ruso, el portal «Gosuslugi», el Sistema Biométrico Unificado u otros sistemas de información propiedad de ciudadanos y empresas rusas. El uso de Gmail, Apple ID y otros servicios de correo electrónico extranjeros se considera una infracción de la ley.

Las multas para las personas jurídicas que violen la ley se han establecido en hasta 700.000 rublos. También se introduce responsabilidad por violar las reglas de uso de algoritmos de recomendación en plataformas de Internet. Las empresas pueden enfrentar multas de hasta 1,4 millones de rublos por infracciones repetidas.

El documento también endurece las sanciones para los operadores de comunicaciones que violen las reglas de cooperación con las fuerzas del orden. En tales casos, las personas jurídicas pagan multas de entre 3 millones y 5 millones de rublos, y en caso de reincidencia, la multa puede calcularse como un porcentaje de los ingresos anuales de la empresa.