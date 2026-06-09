Nueva tasa para portátiles y smartphones: el importe depende de la marca

El gobierno ruso ha propuesto cambiar el mecanismo de la tasa tecnológica para los fabricantes e importadores de electrónica. Según las enmiendas al Código Fiscal, el importe del pago dependerá no solo de la categoría del producto, sino también de la marca, el modelo y las especificaciones técnicas específicas del dispositivo. RBC informa sobre esto. Ixbt.com informa .

Anteriormente, se contemplaban tasas fijas para ciertas categorías de productos. Ahora, se propone un enfoque diferenciado, donde el importe máximo de la tasa puede alcanzar hasta 5.000 rublos por unidad de producto. El Ministerio de Industria y Comercio determinará las tasas exactas y la metodología de cálculo.

Al mismo tiempo, el gobierno decidió posponer el lanzamiento del nuevo sistema. Si inicialmente la tasa tecnológica estaba programada para introducirse a partir del 1 de septiembre de 2026, esta fecha se ha trasladado al 1 de diciembre de 2026. Según los representantes del ministerio, esta decisión se tomó teniendo en cuenta los deseos de los participantes del mercado.

La tasa tecnológica se aplica tanto a los productos electrónicos importados como a los fabricados en Rusia. Los funcionarios esperan que estos fondos sirvan como fuente de inversión para desarrollar la industria electrónica local y fomentar la localización de la producción.

Anteriormente, los representantes del sector se opusieron a la introducción del nuevo pago, advirtiendo que podría provocar un aumento de los costes de producción y de los precios para los consumidores finales. Algunos participantes del mercado temen que la carga adicional afecte negativamente también a los fabricantes locales.