La destrucción de las botnets Aisuru y Kimwolf no detuvo los ataques DDoS

Los expertos en ciberseguridad señalan que el desmantelamiento de las botnets Aisuru y Kimwolf no ha producido los resultados a largo plazo esperados. A pesar de que estas redes, que controlaban más de 3 millones de dispositivos, fueron neutralizadas por las fuerzas del orden internacionales a finales de marzo de 2026, la situación respecto a los ataques DDoS en Rusia apenas ha cambiado. Así lo informa Ixbt.com informe .

Según los datos analíticos de StormWall, aunque se observó una caída del 26 % en la actividad en abril, en mayo se registró un fuerte aumento. El número de ataques aumentó un 94 % en comparación con marzo, lo que indica que los ciberdelincuentes restablecieron rápidamente sus capacidades. Aunque el número total de ataques de capa de aplicación (L7) disminuyó, su potencia pico aumentó significativamente.

Los hackers han cambiado su táctica, pasando a golpes masivos y de corta duración. El número de ataques con una duración de hasta 15 minutos aumentó más de 30 veces. En mayo, se registraron 121 ataques importantes que enviaban más de 100.000 solicitudes por segundo, un récord en los últimos tres meses. Al mismo tiempo, también ha cambiado la geografía de las fuentes de tráfico bot.

Filipinas, Vietnam y Rusia han entrado ahora en el top cinco de fuentes de tráfico bot. Los ataques desde direcciones IP de Filipinas aumentaron un 959 %, y los de Vietnam un 750 %. Según Ramil Khantimirov, fundador de StormWall, aunque la destrucción de las grandes botnets dañó a los grupos, no impidió que los hackers se reagruparan rápidamente.

Los expertos predicen que tanto el número como la potencia de los ataques DDoS continuarán creciendo en el futuro. EE. UU. y Brasil siguen liderando las fuentes de ataques, lo que indica que parte de la infraestructura peligrosa sigue activa.