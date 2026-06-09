Límite establecido para el número de tarjetas bancarias en Rusia: se aprueba nueva ley

La Duma Estatal de Rusia aprobó un nuevo proyecto de ley en segunda y tercera lecturas como parte de las medidas para combatir el ciberfraude. Según las nuevas normas, un ciudadano ya no puede registrar más de 20 tarjetas bancarias a su nombre. El límite previamente discutido de cinco tarjetas por banco fue eliminado en la versión final. Ixbt.com informa .

Se creará un sistema único de registro de tarjetas bancarias para supervisar estas restricciones. Los bancos estarán obligados a transferir a este sistema los datos sobre el número de identificación fiscal (INN) del cliente, la cantidad de tarjetas y sus números. Antes de emitir una nueva tarjeta, los bancos verificarán el límite del cliente a través de este sistema. En casos especiales, el exceso de este límite puede ser permitido por una decisión de la Junta de Directores del Banco Central de la Federación de Rusia.

Además, el proyecto de ley introduce el concepto de tarjeta SIM «infantil». Los padres podrán notificar al operador de telefonía móvil que un número registrado a su nombre ha sido asignado a su hijo. Después de eso, esta tarjeta SIM se considerará destinada a niños.

Inicialmente, el envío de dicha notificación estaba previsto como obligatorio, pero en la segunda lectura esta disposición se estableció como voluntaria. El procedimiento para la prestación de servicios de comunicación a través de tarjetas SIM «infantiles» será definido adicionalmente por el Gobierno de la Federación de Rusia.