Límite establecido para el número de tarjetas bancarias en Rusia: se aprueba nueva ley

·2·Tecnología
Límite establecido para el número de tarjetas bancarias en Rusia: se aprueba nueva ley

La Duma Estatal de Rusia aprobó un nuevo proyecto de ley en segunda y tercera lecturas como parte de las medidas para combatir el ciberfraude. Según las nuevas normas, un ciudadano ya no puede registrar más de 20 tarjetas bancarias a su nombre. El límite previamente discutido de cinco tarjetas por banco fue eliminado en la versión final. Ixbt.com informa .

Se creará un sistema único de registro de tarjetas bancarias para supervisar estas restricciones. Los bancos estarán obligados a transferir a este sistema los datos sobre el número de identificación fiscal (INN) del cliente, la cantidad de tarjetas y sus números. Antes de emitir una nueva tarjeta, los bancos verificarán el límite del cliente a través de este sistema. En casos especiales, el exceso de este límite puede ser permitido por una decisión de la Junta de Directores del Banco Central de la Federación de Rusia.

Además, el proyecto de ley introduce el concepto de tarjeta SIM «infantil». Los padres podrán notificar al operador de telefonía móvil que un número registrado a su nombre ha sido asignado a su hijo. Después de eso, esta tarjeta SIM se considerará destinada a niños.

Inicialmente, el envío de dicha notificación estaba previsto como obligatorio, pero en la segunda lectura esta disposición se estableció como voluntaria. El procedimiento para la prestación de servicios de comunicación a través de tarjetas SIM «infantiles» será definido adicionalmente por el Gobierno de la Federación de Rusia.

BancoTarjetaLeyRusiaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Landspace lanza con éxito el cohete de metano Zhuque-2E Y6Landspace lanza con éxito el cohete de metano Zhuque-2E Y6Hoy, 16:54Se espera que Apple presente pronto un modelo de iPhone plegableSe espera que Apple presente pronto un modelo de iPhone plegableHoy, 16:29La era FAANG ha terminado: MANGOS ahora domina el mundo tecnológicoLa era FAANG ha terminado: MANGOS ahora domina el mundo tecnológicoHoy, 16:27El Usuario Revisaba Regularmente el Conector de Alimentación de la GeForce RTX 5090, Pero Aun Así Se DerritióEl Usuario Revisaba Regularmente el Conector de Alimentación de la GeForce RTX 5090, Pero Aun Así Se DerritióHoy, 16:21El iPhone Ultra detecta el ángulo de plegado para adaptar la interfaz y el audioEl iPhone Ultra detecta el ángulo de plegado para adaptar la interfaz y el audioHoy, 16:21La destrucción de las botnets Aisuru y Kimwolf no detuvo los ataques DDoSLa destrucción de las botnets Aisuru y Kimwolf no detuvo los ataques DDoSHoy, 15:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado