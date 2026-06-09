Landspace lanza con éxito el cohete de metano Zhuque-2E Y6

La empresa china Landspace lanzó con éxito la versión actualizada del cohete portador Zhuque-2E Y6 desde el cosmódromo de Dongfeng el 9 de junio a las 08:23, hora de Pekín. Como parte de esta misión, los satélites Spacesail DTC 01 y CMCC-02 fueron colocados con éxito en la órbita designada. Según Ixbt.com informa .

Según la empresa, todas las fases del vuelo transcurrieron con normalidad y la misión se completó con pleno éxito. Este fue el octavo vuelo histórico del cohete Zhuque-2, que funciona con combustible de metano y oxígeno. Este programa se considera uno de los proyectos más importantes de la industria espacial privada de China.

Los representantes de Landspace destacaron que esta misión está directamente relacionada con el desarrollo de la infraestructura de internet por satélite de China. El vuelo es parte de la implementación del proyecto nacional de internet por satélite, destinado a expandir la constelación de comunicaciones y crear servicios asequibles para los usuarios.