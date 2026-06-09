WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y novedades de Apple Intelligence

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WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y novedades de Apple Intelligence

La conferencia WWDC 2026 comenzó en Apple Park, la sede de Apple. El evento será recordado por los grandes cambios en los sistemas Siri AI, iOS 27 y Apple Intelligence. Además, esta conferencia marca la última WWDC de Tim Cook como CEO, ya que anunció que cedería su puesto a John Ternus el 1 de septiembre. Apple está haciendo todo lo posible para recuperar su posición en la carrera de la IA. Techcrunch.com informa .

La presentación se centró principalmente en las actualizaciones del asistente de voz Siri. El nuevo Siri, impulsado por la tecnología Google Gemini, será ahora más inteligente, más conversacional e integrado con inteligencia visual. Los representantes de Apple enfatizaron que Siri funcionará no solo dentro del sistema, sino también como una aplicación independiente. Al mismo tiempo, la empresa puso especial énfasis en la privacidad, indicando que los datos de los usuarios se utilizan únicamente para cumplir con las solicitudes y pueden ser auditados por expertos externos.

Se realizaron descubrimientos interesantes en la versión beta de iOS 27 para desarrolladores. La presencia de códigos como "foldState" y "angleDegrees" en los archivos del sistema sugiere que se está trabajando en el tan esperado dispositivo iPhone plegable. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, es muy probable que se presente un dispositivo en este nuevo formato en el evento de septiembre.

Dentro de Apple Intelligence, se han añadido funciones para gestionar pestañas en Safari, actualizar contraseñas con un solo toque y comprender el contexto entre aplicaciones. La aplicación Messages ahora sugiere opciones de respuesta con la ayuda de la IA, mientras que la aplicación Phone puede mostrar información relevante de Mail y otras aplicaciones durante las llamadas. En cuanto al diseño, el estilo Liquid Glass del año pasado se ha refinado ligeramente, permitiendo a los usuarios personalizar los elementos a su gusto.

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Nodirbek Razzokov
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