Batería de 7600 mAh y pantalla de 120 Hz: el Redmi Pad 2 9.7 sale a la venta

La tableta asequible Redmi Pad 2 9.7 de Xiaomi, que debutó recientemente en el mercado internacional, saldrá a la venta a partir del 11 de junio de 2026. Así lo informan los servicios de prensa de los principales distribuidores y minoristas de electrónica. Ixbt.com informa .

Se ofrece a los usuarios el modelo base de la tableta, así como una versión compatible con redes 4G. El dispositivo está disponible en dos colores: gris grafito y plateado. Se esperan precios especiales con descuento para los compradores durante la fase inicial de ventas.

La tableta está equipada con una pantalla de 9,7 pulgadas con resolución 2K (2048 x 1280 píxeles) y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El brillo máximo de la pantalla es de 600 nits, lo que permite una lectura cómoda incluso bajo el sol.

La plataforma Snapdragon 6s 4G Gen 2 es responsable del rendimiento del dispositivo. También cuenta con una cámara principal de 8 MP y una frontal de 5 MP. La batería de 7600 mAh admite tecnología de carga de 18 W.

El Redmi Pad 2 9.7 funciona con el nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3. El dispositivo tiene solo 7,4 mm de grosor, con un diseño compacto y moderno.