Siri y Apple Intelligence: Qué esperar de tu asistente personal

Tras dos años de espera y 250 millones de dólares en demandas, Apple ha presentado una versión actualizada de su asistente de voz Siri. Anunciadas en la WWDC, estas novedades funcionan no solo en dispositivos iPhone y Mac, sino también en las gafas Apple Vision Pro. La compañía enfatiza que el hardware está diseñado específicamente para el sistema Apple Intelligence. Aunque muchos usuarios siguen siendo escépticos sobre la precisión de la información proporcionada por los LLM (grandes modelos de lenguaje), las demos de Apple mostraron que la IA podría transformar completamente su papel en la vida diaria. Informa Techcrunch.com informa .

El nuevo Siri ya no es solo una herramienta para responder preguntas, sino que aspira a convertirse en el "segundo cerebro" del usuario. Puede añadir automáticamente a la agenda la hora de la comida acordada con un amigo a través de iMessage, recordar comprar medicamentos al pasar por una farmacia o avisar sobre correos electrónicos importantes no leídos. Como se mostró en la WWDC, Siri encontró en segundos qué postre le gustaba a su hija en mensajes de hace un mes. Esto es un gran paso adelante en la comprensión del contexto personal del usuario.

Siri ahora también será consciente de lo que ocurre en tu pantalla. Por ejemplo, si ves una bonita foto de un jardín en Instagram, solo tienes que preguntar al asistente dónde está ese lugar. El sistema puede analizar datos de aplicaciones de Apple como iMessage, Notas, Calendario y Mail. Aún no está completamente claro cómo será la integración con aplicaciones de terceros, pero Apple está abriendo nuevas oportunidades para los desarrolladores.

La privacidad siempre ha sido una prioridad para Apple. Mientras que muchas herramientas de IA envían datos personales a la nube, Apple Intelligence realiza la mayoría de las operaciones directamente en el dispositivo (on-device). Para tareas más complejas, se ha desarrollado la tecnología Private Cloud Compute (PCC). Este método garantiza que ni siquiera Apple pueda ver los datos del usuario al procesarlos en la nube. Para garantizar la seguridad, Apple ha anunciado una recompensa de 1 millón de dólares para los hackers que encuentren vulnerabilidades en este sistema.