GM produce baterías para centros de datos de IA

La carrera para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial se ha expandido a áreas inesperadas, incluido el mundo automotriz. GM ha anunciado sus ambiciosos planes para entrar en el mercado de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS). La empresa está colaborando con la startup Peak Energy para desarrollar una nueva química de baterías de iones de sodio diseñada específicamente para grandes redes. Esto fue reportado por Techcrunch.com informe .

Hasta ahora, ningún fabricante de automóviles fuera de China había anunciado planes para producir celdas de iones de sodio. En una entrevista con TechCrunch, Kurt Kelty, vicepresidente de Baterías y Sostenibilidad de GM, enfatizó que ESS es la vía de entrada más conveniente a este mercado y que sus características de rendimiento cumplen plenamente con las demandas del mercado.

Aunque GM no ha revelado cuánto está invirtiendo en este proyecto, se sabe que la empresa ha asignado 900 millones de dólares para comercializar nuevas químicas de baterías. Las baterías de iones de sodio son más baratas, más duraderas y menos propensas al sobrecalentamiento en comparación con sus contrapartes de iones de litio. Su principal desventaja es la necesidad de una carcasa más grande y pesada para almacenar la misma cantidad de energía.

Peak Energy ya está trabajando en sistemas que utilizan baterías de iones de sodio. Debido al bajo riesgo de sobrecalentamiento, estas baterías no requieren sistemas complejos de refrigeración o contra incendios. Esto no solo reduce los costos iniciales, sino que también elimina los gastos de mantenimiento futuros. GM planea fabricar estas celdas y venderlas a la startup.