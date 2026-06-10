Lanzada la aplicación oficial de Telegram para Apple Watch

Pavel Durov anunció el regreso de la aplicación oficial del mensajero Telegram para los relojes inteligentes Apple Watch. Este evento ocurrió cuatro años después de que la anterior aplicación oficial fuera eliminada de la App Store. En aquel momento, las capacidades de los relojes eran limitadas, pero ahora los usuarios cuentan con un cliente completo. Ixbt.com informa .

La nueva aplicación permite a los usuarios leer y enviar mensajes, grabar y escuchar mensajes de voz, usar stickers y ver canales directamente en la pantalla del reloj. Ya no es necesario recurrir a un dispositivo iPhone para realizar muchas acciones.

La aplicación de Telegram se puede descargar en dispositivos Apple Watch a través de la aplicación Watch en el iPhone o directamente desde la App Store del reloj. Se requiere actualizar la versión de Telegram en el smartphone para un funcionamiento estable del software.

Según los requisitos del sistema, la nueva aplicación funciona en watchOS 10 o superior. Recordemos que anteriormente se informó sobre el lanzamiento oficial de la aplicación de Telegram para los relojes inteligentes Samsung.