Lanzada la aplicación oficial de Telegram para Apple Watch

·2·Tecnología
Lanzada la aplicación oficial de Telegram para Apple Watch

Pavel Durov anunció el regreso de la aplicación oficial del mensajero Telegram para los relojes inteligentes Apple Watch. Este evento ocurrió cuatro años después de que la anterior aplicación oficial fuera eliminada de la App Store. En aquel momento, las capacidades de los relojes eran limitadas, pero ahora los usuarios cuentan con un cliente completo. Ixbt.com informa .

La nueva aplicación permite a los usuarios leer y enviar mensajes, grabar y escuchar mensajes de voz, usar stickers y ver canales directamente en la pantalla del reloj. Ya no es necesario recurrir a un dispositivo iPhone para realizar muchas acciones.

La aplicación de Telegram se puede descargar en dispositivos Apple Watch a través de la aplicación Watch en el iPhone o directamente desde la App Store del reloj. Se requiere actualizar la versión de Telegram en el smartphone para un funcionamiento estable del software.

Según los requisitos del sistema, la nueva aplicación funciona en watchOS 10 o superior. Recordemos que anteriormente se informó sobre el lanzamiento oficial de la aplicación de Telegram para los relojes inteligentes Samsung.

TelegramApple WatchApp StoreTecnologíaPavel Durov
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Justin Ernest invierte 400 M$ en start-ups sin fondos tradicionalesJustin Ernest invierte 400 M$ en start-ups sin fondos tradicionalesHoy, 23:26GM produce baterías para centros de datos de IAGM produce baterías para centros de datos de IAHoy, 21:24Anthropic lanza su modelo más potente, Claude Fable 5, al público generalAnthropic lanza su modelo más potente, Claude Fable 5, al público generalHoy, 21:23El modelo Fable 5 de Anthropic crea juegos con un solo comandoEl modelo Fable 5 de Anthropic crea juegos con un solo comandoHoy, 20:55Siri y Apple Intelligence: Qué esperar de tu asistente personalSiri y Apple Intelligence: Qué esperar de tu asistente personalHoy, 20:51¿Cambiarán las empresas tecnológicas a modelos de IA más baratos?¿Cambiarán las empresas tecnológicas a modelos de IA más baratos?Ayer, 18:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado