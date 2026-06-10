Google AI reduce los precios de suscripción y golpea a la competencia

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Google AI reduce los precios de suscripción y golpea a la competencia

Google ha reducido aún más el precio de su plan de suscripción de inteligencia artificial asequible, llevando la guerra de precios de los mercados emergentes a los consumidores estadounidenses. Según el anuncio realizado el lunes, el precio mensual del servicio Google AI Plus se redujo de 7,99 $ a 4,99 $. Al mismo tiempo, la cantidad de almacenamiento en la nube proporcionado se duplicó, aumentando de 200 GB a 400 GB. Techcrunch.com informa .

Según Vikas Kansal, responsable de producto para las suscripciones de Gemini AI, estas actualizaciones comenzarán a aplicarse a todos los usuarios en los próximos días. Google AI Plus se lanzó en enero como el servicio de inteligencia artificial de pago más barato del mercado estadounidense. Está dirigido principalmente a estudiantes y usuarios individuales, e incluye herramientas como la creación de vídeo a través de Omni Flash, el estudio creativo Google Flow y NotebookLM.

Los expertos creen que Google está reduciendo los márgenes del mercado aprovechando su integración vertical y sus amplias capacidades de distribución. Esto podría suponer un serio desafío para las empresas especializadas exclusivamente en inteligencia artificial, como OpenAI y Anthropic. Chi-Hua Chien, cofundador de Goodwater Capital, señala que las empresas de infraestructura tecnológica perderán valor con el tiempo, convirtiéndose en commodities.

Esta guerra de precios comenzó inicialmente en mercados de rápido desarrollo como la India. El agosto pasado, OpenAI lanzó el servicio ChatGPT Go en la India por aproximadamente 4,60 $, y Google respondió en diciembre introduciendo su plan con descuento. Ahora, esta estrategia se está aplicando a escala global, incluido el mercado estadounidense.

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Nodirbek Razzokov
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