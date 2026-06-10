OnePlus Turbo 6X: batería de 7000 mAh y pantalla de 144 Hz por solo 220 dólares

OnePlus ha publicado las imágenes oficiales de su nuevo smartphone Turbo 6X y ha revelado las principales especificaciones técnicas del dispositivo. Se espera que la presentación completa del dispositivo tenga lugar en las próximas horas, con un precio estimado de 1500 yuanes (aproximadamente 220 dólares). El nuevo modelo estará disponible en los tres colores mostrados en las imágenes. Esto es reportado por Ixbt.com .

El smartphone cuenta con un cuerpo con marcos laterales planos y una cámara principal dual. Uno de los aspectos más destacados del OnePlus Turbo 6X es su pantalla IPS de 144 Hz. Esta pantalla está equipada con funciones de protección ocular y el parpadeo es prácticamente imperceptible.

El smartphone también cuenta con una batería de 7000 mAh. Según información oficial, esta batería está diseñada para un uso a largo plazo y conservará sus características de capacidad inicial durante seis años. La plataforma de hardware del dispositivo se basa en el chipset MediaTek Dimensity 7360 Super.

Al mismo tiempo, OnePlus también está preparando el modelo Turbo 6X Pro, más potente. Estará equipado con una batería de 8000 mAh, un procesador Dimensity 7400 Super, una pantalla Samsung con resolución 1,5K y un sistema completo de protección contra el agua. La versión Pro se presentará en dos colores: naranja y negro.