Los smartphones Huawei Mate 80 conquistan mercados y superan a Apple

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Los smartphones Huawei Mate 80 conquistan mercados y superan a Apple

Las ventas de los dispositivos de la serie Huawei Mate 80 alcanzaron los 6,49 millones de unidades, fortaleciendo rápidamente la posición de la empresa en el mercado chino de smartphones. Actualmente, el fabricante ocupa el primer lugar en el mercado nacional. Según RDObservation, para la semana 22 de 2026, la cifra de ventas del buque insignia Huawei Mate 80 se acercaba a la marca de los 7 millones. Así lo informa Ixbt.com noticias.

En la semana 20 del año en curso, se habían enviado 6,29 millones de unidades de los modelos Mate 80. Esto significa que la empresa logró vender casi 200,000 smartphones en solo una semana. Tal demanda en el mercado de consumo está ayudando a Huawei a mantener su liderazgo.

Según los últimos resultados del ranking, el gigante tecnológico chino obtuvo el primer lugar en ventas de smartphones con una cuota de mercado del 20,7%. Mientras tanto, a pesar de que la línea iPhone 17 está teniendo un desempeño superior a lo esperado por Apple, la marca estadounidense permanece en segundo lugar con un 19,4%.

Aunque la serie iPhone 17 todavía tiene una participación significativa en el mercado chino, el buque insignia Mate 80 representa una seria competencia en términos de volumen de envíos. Además, no solo el Mate 80, sino también la serie Nova 15 mostró altas cifras de ventas. Asimismo, los modelos Pura 90, Pura X Max y Nova 16 están generando un gran interés en el mercado.

HuaweiAppleiPhone 17Mate 80Smartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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