Decart presenta el modelo Oasis 3 en tiempo real

La startup Decart presentó el miércoles Oasis 3, un modelo de mundo interactivo capaz de generar entornos de conducción fotorrealistas en tiempo real. El modelo ya está disponible a través de API. La empresa se dirige inicialmente a desarrolladores de vehículos autónomos que necesitan simular escenarios de conducción poco comunes, con planes de expandirse en el futuro a la robótica y otros campos de la AI física. Así lo informa Techcrunch.com .

Según Dean Leitersdorf, fundador y CEO de Decart, Oasis 3 permite a los desarrolladores crear ecosistemas en torno a modelos de mundo, tal como lo han hecho con los modelos de lenguaje de OpenAI. La startup cuenta actualmente con una comunidad de más de 100.000 desarrolladores, la mayoría de los cuales crean productos para comercio electrónico y transmisiones en vivo basados en el modelo de video Lucy. Oasis 3 marca el nuevo paso de la empresa en la AI física.

El costo de uso de Oasis 3 es de 0,02 dólares por segundo. Este modelo compite con rivales como Genie 3 de Google y el proyecto Marble de World Labs. Decart recaudó recientemente 300 millones de dólares, alcanzando una valoración de mercado de casi 4.000 millones de dólares. Entre los inversores se encuentran gigantes como Toyota, Adobe, eBay y NVIDIA.

La principal ventaja de Oasis 3 es su imagen fotorrealista y su capacidad de generación infinita. Esto se logra gracias al software Decart Optimization Stack (DOS), que garantiza que los modelos funcionen de manera eficiente en hardware de NVIDIA, Amazon y Google. Como resultado, los costos operativos son significativamente más bajos que los de otros competidores de la industria.

El modelo genera entornos físicamente precisos que ofrecen vistas simultáneas desde el frente y ambos lados. Esto es crucial para probar sistemas de conducción autónoma. En lugar de demos limitadas, Decart permite a los desarrolladores crear escenarios infinitos, lo cual es útil para modelar diversas condiciones extremas para coches autónomos.