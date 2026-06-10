Asociación entre Pinterest y Amazon: Nuevas oportunidades para creadores

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Asociación entre Pinterest y Amazon: Nuevas oportunidades para creadores

Pinterest ha anunciado la expansión de su asociación con Amazon. La red social ahora ofrece a los creadores la posibilidad de integrar Amazon Storefronts. Estas tiendas en línea permiten a los autores obtener ingresos a través de enlaces de afiliados para los productos mostrados en sus videos y contenidos. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Este paso será una herramienta clave para que Pinterest atraiga a creadores que han construido sus negocios en plataformas importantes como Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Según datos de la empresa, más de la mitad de los usuarios visitan la plataforma con la intención de comprar, y cada mes se realizan más de 80 mil millones de consultas de búsqueda.

Con la nueva herramienta, los creadores pueden vincular sus páginas de Amazon Storefront directamente a su cuenta de Pinterest. Una vez completada la configuración, se adjunta automáticamente un enlace de afiliado cuando se etiqueta un producto de Amazon coincidente. Esto automatiza completamente el proceso de promoción de productos y permite a los seguidores ver mejor las recomendaciones del autor.

Este acuerdo es la continuación de una asociación publicitaria plurianual que comenzó en 2023. Pinterest también firmó un acuerdo publicitario similar con Google en 2024. Estas acciones tienen como objetivo aumentar el potencial de monetización de la plataforma y se espera que resuelvan el problema del contenido de baja calidad generado por AI, que recientemente ha causado críticas por parte de los usuarios.

Al trabajar con creadores auténticos, Pinterest busca restaurar su reputación y volver a convertirse en una fuente de inspiración y un centro de compras. La empresa anunció que pronto lanzará funciones de conexión de tiendas con otros socios también.

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Nodirbek Razzokov
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