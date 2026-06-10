United Airlines y Rolls-Royce en una disputa de 175 millones de dólares

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United Airlines y Rolls-Royce en una disputa de 175 millones de dólares

Un conflicto se intensifica entre una de las aerolíneas más grandes del mundo, United Airlines, y el fabricante británico de motores de aviación, Rolls-Royce. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, criticó duramente a Rolls-Royce, afirmando que la empresa obtiene pedidos no por la calidad de sus productos, sino por la falta de competencia. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

En la conferencia anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA AGM 2026) en Río de Janeiro, Kirby abordó la situación en torno al Airbus A350. Actualmente, todos los aviones de esta familia están equipados exclusivamente con motores Rolls-Royce Trent XWB, lo que priva a las aerolíneas de la posibilidad de elegir otro proveedor. Según Kirby, tal dependencia representa un riesgo grave para las aerolíneas.

Detrás de estas declaraciones contundentes se esconde una disputa financiera multimillonaria. Hace unos años, United Airlines decidió cancelar los pedidos de aviones Airbus A350-900 para ampliar su flota de Boeing 787. Posteriormente, la aerolínea exigió la devolución del anticipo de 175 millones de dólares pagado por los motores.

United Airlines afirma que la empresa británica no cumplió con sus obligaciones contractuales. Rolls-Royce no está de acuerdo y ha presentado una contrademanda ante los tribunales, exigiendo el cumplimiento del acuerdo y una indemnización por daños y perjuicios. Se espera que el resultado de este proceso judicial sea significativo para toda la industria de la aviación.

Cabe recordar que los motores Trent XWB ya habían sido objeto de críticas anteriormente. En particular, el presidente de Emirates, Tim Clark, declaró que la durabilidad de estos motores era baja en las condiciones climáticas arenosas y polvorientas de Oriente Medio, anunciando que no compraría aviones Airbus A350-1000 hasta que Rolls-Royce resolviera el problema.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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