GM entra en el mercado de almacenamiento de energía dominado por Tesla

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GM entra en el mercado de almacenamiento de energía dominado por Tesla

Primero Tesla, luego Ford y ahora GM: casi todos los grandes gigantes automotrices buscan obtener una parte del mercado de sistemas de almacenamiento de energía. La razón es simple: aunque las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. se han ralentizado ligeramente, las ventas de baterías estacionarias se han duplicado en los últimos dos años, y este crecimiento no tiene intención de detenerse. Según la Solar Energy Industries Association, se espera que la capacidad de instalación anual alcance los 110 GWh para 2030. Así lo informa Techcrunch.com .

Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y desarrollo sostenible de GM, destacó en una entrevista con TechCrunch que el potencial de este mercado es muy alto. El martes, la compañía presentó una tecnología de batería de iones de sodio completamente nueva destinada a capturar el núcleo del mercado. Este paso representa un nuevo hito estratégico para GM en el sector del almacenamiento de energía.

Tres tendencias principales están impulsando el rápido crecimiento del mercado de almacenamiento de energía. La primera es la expansión de los centros de datos que sirven a los sistemas de AI, cuyo consumo de energía se espera que se triplique para finales de la década. Además, sectores de la economía como el transporte, la fabricación y los sistemas de calefacción y refrigeración se están electrificando rápidamente.

Por ahora, Tesla es el líder absoluto en este mercado. El año pasado, el 82 por ciento de los 57 GWh de capacidad instalada correspondieron a Tesla. Los ingresos de la compañía por las unidades Megapack y Powerwall se han duplicado desde 2023. Lo más interesante es que el margen de beneficio bruto en este segmento es del 30 por ciento, el doble que el beneficio obtenido por la venta de vehículos eléctricos.

A pesar del enorme potencial del mercado, GM ha decidido no apresurarse. El primer producto importante de la compañía, las celdas de iones de sodio, no estará listo hasta finales de la década. Según Kelty, GM está trabajando sistemáticamente en el desarrollo de una familia de baterías adaptadas específicamente para este mercado.

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Nodirbek Razzokov
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